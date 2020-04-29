Advertisements

تامر أمين: تاريخ أردوغان السياسي "مليان بلاوي" (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:31 ص
تامر أمين
تامر أمين
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي تامر أمين، على ما فعله الرئيس التركي أردوغان بتخلصه من اللاجئين بتهجيرهم بطريقة غير شرعية، قائلا: "موقف مش محترم، ومفيش حاجة بعيدة عن أردوغان".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكومات كلها تحارب الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنه بالنظر إلى تاريخ أردوغان السياسي، سنجد "بلاوي"، منوها بأنه من يقدم أردوغان الدعم للاجئين "شحنهم على سفن الموت".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، "المفروض نبحث عن أنهي جريمة دولية لم يرتكبها أردوغان"، موجها سؤالا إلى مشاهديه، "ما هى الجريمة الدولية التي لم يرتكبها أردوغان".

هذا وتستغل تركيا إنشغال دول الاتحاد الأوروبى وخاصة إيطاليا بأزمة فيروس كورونا، وتعمل على تهريب عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب التى تنطلق من المدن التركية.

ونشر أحد المهاجرين غير الشرعيين فيديو خاص يوثق عملية تهريب مهاجرين من تركيا إلى السواحل الإيطالية، وذلك وسط انشغال كافة مؤسسات الدولة الإيطالية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وما تزال الأراضي التركية منطلقا مفضلا لعصابات التهريب والتى تجلت بشكل واضح فى تزايد أعداد المهاجرين الذين غصت بهم الجزر التركية والقادمون من تركيا.

وتأتي عودة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر إلى الواجهة وتصاعدها بالتزامن مع غطاء رسمي تركى بدا وكأنه تشجيع غير مباشر من طرف حكومة العدالة والتنمية لتشجيع الظاهرة وزيادتها تعقيدا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مؤخرا أن بلده يعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا، وأنه قد يعيد فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا ما لم يحصل على دعم دولي ملائم للخطة.

وقدمت أوروبا الكثير من الأموال للنظام التركى وصلت لما يقدر بـ"ستة مليارات يورو" فى الأعوام القليلة الماضية، ضمن إطار عمل اتفاق بين أوروبا وتركيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وانخفضت اعداد المهاجرين غير الشرعيين بشدة بعدما طبق الاتحاد الأوروبي وأنقرة اتفاقا في مارس عام 2016 لوقف تدفق اللاجئين. لكن شهدت الآونة الأخيرة زيادة في أعداد المهاجرين من تركيا، ما يؤكد وجود نية مبيتة من النظام التركى لابتزاز الدولة الأوروبية ماليا عبر ورقة الهجرة غير الشرعية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توك شو تركيا بوابة الفجر الفجر أردوغان أخبار

أخبار تهمك

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 7 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 10 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 13 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

نشطاء: أردوغان يهدد أوروبا بتهريب البشر

محادثات "يونانية - تركية" بإسطنبول يتصدرها ملف الهجرة

حرب اللاجئين.. تهديدات لأوروبا وابتزاز مستمر لأردوغان (تقرير)

أردوغان يستخدم ملف اللاجئين مجددًا لابتزاز ميركل

استغلال تركيا لملف اللاجئين يثير غضب الاتحاد الأوروبي (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة