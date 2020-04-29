تامر أمين: تاريخ أردوغان السياسي "مليان بلاوي" (فيديو)

عقب الإعلامي تامر أمين، على ما فعله الرئيس التركي أردوغان بتخلصه من اللاجئين بتهجيرهم بطريقة غير شرعية، قائلا: "موقف مش محترم، ومفيش حاجة بعيدة عن أردوغان".





وأشار "أمين"، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكومات كلها تحارب الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنه بالنظر إلى تاريخ أردوغان السياسي، سنجد "بلاوي"، منوها بأنه من يقدم أردوغان الدعم للاجئين "شحنهم على سفن الموت".





وأضاف الإعلامي تامر أمين، "المفروض نبحث عن أنهي جريمة دولية لم يرتكبها أردوغان"، موجها سؤالا إلى مشاهديه، "ما هى الجريمة الدولية التي لم يرتكبها أردوغان".





هذا وتستغل تركيا إنشغال دول الاتحاد الأوروبى وخاصة إيطاليا بأزمة فيروس كورونا، وتعمل على تهريب عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب التى تنطلق من المدن التركية.





ونشر أحد المهاجرين غير الشرعيين فيديو خاص يوثق عملية تهريب مهاجرين من تركيا إلى السواحل الإيطالية، وذلك وسط انشغال كافة مؤسسات الدولة الإيطالية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وما تزال الأراضي التركية منطلقا مفضلا لعصابات التهريب والتى تجلت بشكل واضح فى تزايد أعداد المهاجرين الذين غصت بهم الجزر التركية والقادمون من تركيا.





وتأتي عودة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر إلى الواجهة وتصاعدها بالتزامن مع غطاء رسمي تركى بدا وكأنه تشجيع غير مباشر من طرف حكومة العدالة والتنمية لتشجيع الظاهرة وزيادتها تعقيدا.





كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مؤخرا أن بلده يعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا، وأنه قد يعيد فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا ما لم يحصل على دعم دولي ملائم للخطة.





وقدمت أوروبا الكثير من الأموال للنظام التركى وصلت لما يقدر بـ"ستة مليارات يورو" فى الأعوام القليلة الماضية، ضمن إطار عمل اتفاق بين أوروبا وتركيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.





وانخفضت اعداد المهاجرين غير الشرعيين بشدة بعدما طبق الاتحاد الأوروبي وأنقرة اتفاقا في مارس عام 2016 لوقف تدفق اللاجئين. لكن شهدت الآونة الأخيرة زيادة في أعداد المهاجرين من تركيا، ما يؤكد وجود نية مبيتة من النظام التركى لابتزاز الدولة الأوروبية ماليا عبر ورقة الهجرة غير الشرعية.







