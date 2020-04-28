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معلول يرد على منتقدي ظهوره في "رامز مجنون رسمي"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:52 م
علي معلول
علي معلول
الفجر الرياضي

أعرب نجم الأهلي ومنتخب تونس، علي معلول، عن تعجبه من الضجة الإعلامية، التي حدثت بعد ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع في شهر رمضان قبل عدة أيام، عبر فضائيات شبكة mbc، كما أبدى اندهاشه من تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الأمر.

 

وقال نجم الأهلي في بث مباشر عبر إذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "في السنوات الماضية ظهر الكثير من اللاعبين المصريين والتونسيين مع رامز جلال ولم تحدث مثل هذه الضجة الإعلامية".

 

وأضاف معلول: "لا أعرف لماذا كل هذا الحديث عني عندما ظهرت معه في البرنامج، فرجاني ساسي ظهر معه العام الماضي ولم يحدث معه مثلما حدث معي".

 

وأكمل النجم التونسي: " لا أحب الظهور في البرامج وخلال 4 سنوات في مصر لم أظهر في أي برنامج، وإذا كنت أحصل على 3 ملايين دولار في برنامج رامز أو في أي إعلان إذا سوف أظهر في 3 إعلانات وأعتزل كرة القدم".

 

وأكد نجم الأهلي في حديثه على أنه قدم إلى مصر؛ لتقديم الإضافة مع الأهلي مثلما يفعل ساسي مع الزمالك، وفخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي، وسيف الدين الجزيري مع المقاولون العرب.

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