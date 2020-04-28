Advertisements

سفرة اليوم السادس من رمضان.. حضري فراخ محشية ولسان عصفور وسلطة زبادي (وصفات سهلة)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
سفرة اليوم السادس من شهر رمضان الكريم.. فراخ محشيه وشوربة لسان عصفور وسلطة زبادي وعصير الجزر... المكونات وطريقة التحضير

هنقدم في سفرة سادس يوم رمضان طريقة عمل الفراخ محشية وشوربة لسان عصفور وسلطة زبادي وعصير الجزر.. بوصفات سهلة وبمقادير بسيطة.

طريقة تحضير الفراخ محشية بالأرز:
دجاجة كاملة
كوب كبد وقوانص
كوب أرز حسب حجم الدجاجة
ربع كوب ماء مع ربع كوب حليب "لتسوية الأرز"
كوب بصل مفروم
نصف كوب جزر مبشور (حسب الرغبة)
ملعقة كبيرة زيت
(التوابل حسب الرغبة)
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
ربع ملعقة صغيرة ثوم باودر
ربع ملعقة صغيرة بابريكا
ربع ملعقة صغيرة روزماري مجفف مطحون
ملح وفلفل أسود توابل لسلق الدجاج (ورق لاورا وكمون حب وحبهان وجوزة الطيب وكزبرة حب)

تحضير فراخ محشية:
نتبل الفرخه بالملح والفلفل الأسود والتوابل من الداخل والخارج، ونتركه جا لمدة 30 دقيقة، ونضع الزيت مع البصل ونشوح الكبد والقوانص بعد تقطيعها.
نضيف الأرز ونقلب لدقيقتين، ثم نضيف الحليب مع الماء ونتركه على نار هادئة حتى تجف المياه من عليه، بعد التسوية، نضيف إليه الجزر، ونقلب جيدًا.

نحشي الفرخه بالأرز مع الكبد والقوانص والجزر بكمية مناسبة لحجم الدجاجة حتى لا تتمزق الدجاجة، ونغلق الفرخه جيدًا بعد الحشو، ونضع ماء مع توابل السلق حتى تغلي.

ونضع الفرخه في الماء المغلي حتى تغلي تمامًا، ثم نقوم بخفض النار إلى درجة متوسطة حتى تستوي الفرخه، ثم نخرجها من الماء فورًا ونتركها تهدأ.

نضع الفرخه في صينية بايركس مدهونة بالزبدة وندهن وجه الفرخه وندخلها الفرن على درجة 220 درجة مئوية، ويمكن تحميرها في الزيت أو السمن حسب الرغبة.

تحضير شوربة لسان العصفور:
 ملعقة صغيرة زيت نباتى.
مرقة فراخ.
75 جرام مكرونة لسان عصفور.
ملح.
فلفل أسود مطحون طازج.

تحضير لسان عصفور
اضيفي لسان العصفور نيئ وسخنى الزيت في مقلاة، ثم اضفى لسان العصفور وحمريه مع التقليب المستمر، حتى يصبح ذهبي اللون، وقومي برفع المقلاة من على النار وصفى لسان العصفور من الزيت جيدًا وضعيه جانبًا في طبق.
قومي بغلي مرقة الفراخ على نار عالية، ثم اضيفى لسان العصفورمع التقليب لمدة 10 دقائق، أو حتى يستوي، وارفعيها من الحرارة وقدميها ساخنة مع الليمون.

سلطة الزبادي
3 أكواب من الزبادي
ثمرة خيار
فص ثوم
زعتر وشبت وزيت زيتون

قشري الخيار وقطعيه مكعبات قطع صغيرة جدا، واضغطي على الخيار في المصفاه لتصفية المياه جانبا، وافرمي الثوم جيدا مع قليل من زيت الزيتون والملح
اخلطي الزبادي مع الخيار في وعاء، وضيفى خليط الثوم، ثم ضعي التوابل حسب الرغبة.

عصير الجزر:
نصف كيلو من الجزر.
لتر واحد من الماء البارد.
ملعقة صغيرة من العسل.

تحضير عصير الجزر:
نغسل الجزر جيدًا وننقعه بماء بارد مدة أربع ساعات، ثم نقوم بتقشير الجزر ونقطعه إلى قطع صغيرة، ونضع قطع الجزر في الخلاط الكهربائي ونضيف الماء ونخلط جيدًا حتى نحصل على مزيج كثيف، ثم نصب في أكواب ويقدم باردًا

أخبار تهمك

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 12 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ حوالي 4 ساعات

"متجوش جنب أهلي".. فريدة سيف النصر تدخل في نوبة بكاء ببرنامج "شيخ الحارة"

منذ 37 دقيقة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

11:24 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة