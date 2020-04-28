سفرة اليوم السادس من رمضان.. حضري فراخ محشية ولسان عصفور وسلطة زبادي (وصفات سهلة)



نضع الفرخه في صينية بايركس مدهونة بالزبدة وندهن وجه الفرخه وندخلها الفرن على درجة 220 درجة مئوية، ويمكن تحميرها في الزيت أو السمن حسب الرغبة.



تحضير شوربة لسان العصفور:

ملعقة صغيرة زيت نباتى.

مرقة فراخ.

75 جرام مكرونة لسان عصفور.

ملح.

فلفل أسود مطحون طازج.



تحضير لسان عصفور

اضيفي لسان العصفور نيئ وسخنى الزيت في مقلاة، ثم اضفى لسان العصفور وحمريه مع التقليب المستمر، حتى يصبح ذهبي اللون، وقومي برفع المقلاة من على النار وصفى لسان العصفور من الزيت جيدًا وضعيه جانبًا في طبق.

قومي بغلي مرقة الفراخ على نار عالية، ثم اضيفى لسان العصفورمع التقليب لمدة 10 دقائق، أو حتى يستوي، وارفعيها من الحرارة وقدميها ساخنة مع الليمون.



سلطة الزبادي

3 أكواب من الزبادي

ثمرة خيار

فص ثوم

زعتر وشبت وزيت زيتون



قشري الخيار وقطعيه مكعبات قطع صغيرة جدا، واضغطي على الخيار في المصفاه لتصفية المياه جانبا، وافرمي الثوم جيدا مع قليل من زيت الزيتون والملح

اخلطي الزبادي مع الخيار في وعاء، وضيفى خليط الثوم، ثم ضعي التوابل حسب الرغبة.



عصير الجزر:

نصف كيلو من الجزر.

لتر واحد من الماء البارد.

ملعقة صغيرة من العسل.



تحضير عصير الجزر:

نغسل الجزر جيدًا وننقعه بماء بارد مدة أربع ساعات، ثم نقوم بتقشير الجزر ونقطعه إلى قطع صغيرة، ونضع قطع الجزر في الخلاط الكهربائي ونضيف الماء ونخلط جيدًا حتى نحصل على مزيج كثيف، ثم نصب في أكواب ويقدم باردًا



هنقدم في سفرة سادس يوم رمضان طريقة عمل الفراخ محشية وشوربة لسان عصفور وسلطة زبادي وعصير الجزر.. بوصفات سهلة وبمقادير بسيطة.دجاجة كاملةكوب كبد وقوانصكوب أرز حسب حجم الدجاجةربع كوب ماء مع ربع كوب حليب "لتسوية الأرز"كوب بصل مفرومنصف كوب جزر مبشور (حسب الرغبة)ملعقة كبيرة زيت(التوابل حسب الرغبة)ملعقة صغيرة قرفة مطحونةربع ملعقة صغيرة ثوم باودرربع ملعقة صغيرة بابريكاربع ملعقة صغيرة روزماري مجفف مطحونملح وفلفل أسود توابل لسلق الدجاج (ورق لاورا وكمون حب وحبهان وجوزة الطيب وكزبرة حب)نتبل الفرخه بالملح والفلفل الأسود والتوابل من الداخل والخارج، ونتركه جا لمدة 30 دقيقة، ونضع الزيت مع البصل ونشوح الكبد والقوانص بعد تقطيعها.نضيف الأرز ونقلب لدقيقتين، ثم نضيف الحليب مع الماء ونتركه على نار هادئة حتى تجف المياه من عليه، بعد التسوية، نضيف إليه الجزر، ونقلب جيدًا.نحشي الفرخه بالأرز مع الكبد والقوانص والجزر بكمية مناسبة لحجم الدجاجة حتى لا تتمزق الدجاجة، ونغلق الفرخه جيدًا بعد الحشو، ونضع ماء مع توابل السلق حتى تغلي.ونضع الفرخه في الماء المغلي حتى تغلي تمامًا، ثم نقوم بخفض النار إلى درجة متوسطة حتى تستوي الفرخه، ثم نخرجها من الماء فورًا ونتركها تهدأ.