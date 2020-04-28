"متجوش جنب أهلي".. فريدة سيف النصر تدخل في نوبة بكاء ببرنامج "شيخ الحارة"

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كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن سبب عدم رؤيتها لوالدتها، وطالبت شيخ الحارة بعدم الحديث عن عائلتها وأهلها مرة أخرى.



وتحدثت الفنانة فريدة سيف النصر خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أن والدتها مصابة بالسرطان والقلب والسكر وأنها لم تذهب لرؤيتها منذ فرض حظر التجوال بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد خوفًا.



كما أوضحت فريدة سيف النصر أنها توجهت لرؤية شقيقها منذ يومين بعد رجوعها من العمل،وأن والدتها قامت لكي تراها فسقطت على الأرض.





وحرصت فريدة سيف النصر على توجيه رسالة لوالدتها، حيث قالت :"انتي روحي وعيني نظري اللي بشوف بيه، الدم اللي في جسمي منك،انتي كل الدنيا، يا رب ياخد من عمري ويديكي يا ماما".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.





