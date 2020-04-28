بعد استشهاده في الحلقة 5 من مسلسل الاختيار.. الضابط فتحي يتصدر تريند تويتر

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تصدر الضابط فتحي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، الذي جسد دوره الفنان محمد إمام، وذلك بعد استشهاده مساء الثلاثاء، في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار.



ولاقت الحلقة الخامسة من "الاختيار"، الكثير من اشادات الجمهور، كما أصبح الضابط فتحي حديث السوشيال ميديا، بعد أن جسد دوره محمد إمام بشكل مميز، وقبل استشهاد نطق آخر جملة له لصديقه المنسى، "قول لأمي ابنك مات راجل"، هذه الجملة التى انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي، بالإضافة مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.