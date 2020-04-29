بعد نجاح الحلقة 5 مسلسل الاختيار.. أمير كراراة يوجه رسالة شكر لـ محمد إمام

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نشر الفنان أمير كرارة، صورة من كواليس مسلسله الجديد "الإختيار" الذي يجسد فيه شخصية الشهيد المنسي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "أنستجرام"، وذلك بعد إنتهاء الحلقة الخامسة من المسلسل.



وعلق كرارة على الصورة قائلا:" غربل الكمين يا منسي رحم الله شهداء الوطن، شكرا محمد إمام"، وظهر محمد إمام كضيف شرف في الحلقة الخامسة اليوم من مسلسل الإختيار، حيث دارت معركة بين مجموعة كبيرة من الجيش المصري و الخلايا الإرهابية، وصل في النهاية لتصفية جميع العناصر الإرهابية، واستشهاد الضابط فتحي الذي جسد دوره الفنان محمد إمام.



والجدير بالذكر أن مسلسل الإختيار يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك في هذا العمل عدد من ألمع نجوم الفن منهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي. .