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مسلسلات رمضان 2020 | مشهد مؤثر لـ دينا الشربيني في الحلقة 5 مسلسل لعبة النسيان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:04 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
يارا أحمد
شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "لعبة النسيان" العديد من الأحداث المشوقة وذلك بعد أن اكتشفت "رقية" شبح جثة في غرفتها وذلك بسبب الهلاوس التي تشعر بها نتيجة تأثير الأدوية التي وصفتها لها طبيبتها النفسية "بهيرة" .

وقدمت دينا الشربيني مشهدًا مؤثرًا ضمن أحداث الحلقة عندما أصرت "رقية" على زيارة ابنها في المستشفى رغم محاولات "زوزو" إثنائها عن تلك الخطوة ، ودخلت رقية في نوبة بكاء شديدة عندما شاهدت ابنها على فراش المستشفى وهو ينادي باسمها .

وأشاد الجمهور بأداء دينا للمشهد وذلك في تعليقاتهم عبر هاشتاج "لعبة النسيان" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وأثنى الجمهور على اختيارات دينا التي تحرص مؤخرا على تقديم أعمال تنتمي لدراما الغموض والتشويق ولا تخلو من المشاهد الانسانية المؤثرة التي تقدمها هي وفريق المسلسل بأداء متميز .

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.https://youtu.be/d_zr3BGSxbg>

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