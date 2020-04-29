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شاهد.. محافظ البحر الأحمر يستقبل 150 عائدا من السعودية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوثق، لحظة استقبال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر 150 عائدا من السعودية بسفاجا، وذلك ضمن جهود إعادة العالقين في الخارج.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، عودة عددا من العالقين المصريين بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء سفاجا.

من جانبه صفق "موسى"، قائلا: "بلد ولادها في عينيها وبرافو والحمدلله وصلوا الأراضي المصرية بسلام".

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في بيان لها، أنه تم تسيير رحلة بحرية اليوم للعبارة القاهرة المملوكة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا لنقل 150 مواطنا مصريا من ميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنه تحركت العبارة من ميناء ضبا الساعة 17.30مساء اليوم وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بمعرفة الطاقم الطبي للعبارة للقاهرة وطاقم التطهير والتعقيم بالعبارة.

وأشار البيان الى أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تابع كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين ووجه قيادات هيئة موانئ البحر الاحمر برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية.

وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل عقدت هيئة موانئ البحر الاحمر اجتماعًا مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل اجراءات الحجر الصحى واجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وانهاء الاجراءات الجمركية.

وتم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كاف لنهو اجراءات الفحص الطبى على متن السفينة وتوفير عدد كاف من ضباط الجوازات لإنهاء الاجراءات فى أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة "الحجر الصحى".

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