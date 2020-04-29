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أحمد موسى: مسلسل الاختيار يعبر عن كل شهداء مصر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:03 ص
أمير كرارة في المسلسل
أمير كرارة في المسلسل
داليا الحسين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مسلسل "الاختيار" يكشف عن تفاصيل هامة عن قصة حياة البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي، مشيرًا إلى أن المسلسل وثق لحظات في غاية الخطورة من التاريخ المصري.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مسلسل الاختيار يمثل كل شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاة، موجهًا حديثه لأسر الشهداء، قائلا "أقول لكل أسر شهداء مصر إن عائلة المنسي تمثل كل أسرة مصرية لديها شهيد، والمنسي لكل شهداء مصر".

وتابع الإعلامي: "عندنا بطولات مثل المنسي ألف ومليون مرة، وكل واحد ضحى بنفسه من أجل الوطن يستحق عمل له عمل فني".

وأكمل الإعلامي، أن شهداءنا هم تاريخ مصر العظيم، والبطل الشهيد المنسي واحد من الشهداء، وكلهم أبناء مصر.

ويتناول المسلسل قصة حياة ضابط الجيش المصرى المقدم "احمد المنسى"، وهو واحد من أشهر ضباط الصاعقة على مستوى العالم، والذى يمتاز بالجسارة والإقدام، وشارك فى عمليات بطولية كبيرة، وكان مثار احترام وتقدير من القيادات والضباط والعساكر على حد سواء، واحبط عدد كبير من العمليات الارهابية فى سيناء بكل بطولة وتضحية، إلى أن استشهد في العام 2017 في أحد الأكمنة فى سيناء.

وشارك النجم آسر ياسين فى مسلسل "الاختيار" كضيف شرف، حيث استطاع أن ينال إعجاب الجمهور على المشاهد القليلة التى قدمها فى أحداث المسلسل، كما عبر عن سعادته بالمشاركة فى المسلسل، مؤكدا فخره بتجسيده دور أحد أفراد القوات المسلحة المصرية.

فيما شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز فى الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار"، حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمي، من كواليس العمل، وعلق عليها قائلا: "مع الموهوب الذكي الشاطر المقاتل الرايق بيتر ميمي.. شكرا ليك".

كما ظهر النجم آياد نصار في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، وذلك في ثوب ضابط المظلات الذى يتكلف مع المنسي (أمير كرارة) بعملية هدفها الاقتصاص منفذى حادث رفح الإرهابي وتدمير وكر إرهابيين تمكنت المخابرات الحربية من معرفة مكانهم.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

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وماجد المصري مسلسل الإختيار البطل المنسي الإختيار أحمد عوضي

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