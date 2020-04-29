Advertisements

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:15 ص
مبابي
مبابي
حسام مجدي


حسم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان وجهته القادمة عقب الرحيل عن صفوف ناديه.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن نادي ليفربول مهتم بشكل كبير جدا بضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن مبابي رفض فكرة الانضمام إلى ليفربول نهائيا في الصيف.

وأكدت الصحيفة أن مبابي يريد فقط الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد في الصيف القادم وسيحاول الضغط على ناديه ليوافقوا على رحيله.

وقد شارك كيليان مبابي في ٣٣ مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٣٠ هدف وصنع ٥ أهداف آخرين.

أخبار تهمك

"متجوش جنب أهلي".. فريدة سيف النصر تدخل في نوبة بكاء ببرنامج "شيخ الحارة"

منذ 38 دقيقة

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 9 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 5 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

20 مليون جنيه سعر انتقال نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

11:24 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة