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عاجل.. "الإفتاء": الإسلام لم يحرم الفن.. وتشيد بمسلسل "الاختيار" لأمير كرارة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أشادت دار الإفتاء المصرية بمسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقها على "الاختيار"، قائلة: "لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب في هذا الاتجاه تحمد مهما اختلفت الوسيلة، إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب".

وتابعت "والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها".

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