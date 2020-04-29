"علقة ساخنة" من فنان شهير لفريدة سيف النصر (فيديو)

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كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، أسباب مكوثها في المنزل بلا عمل لمدة ست سنوات، لافتة إلى أنها ترجع لخلافها بين أحد الفنانين.



وتحدثت فريدة سيف النصر خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي عن تطاول أحد الفنانين عليها بعدما طلبها للعمل معه، كما أنه قام بوصف مفاتن جسدها بكلمات سيئة وقام بحذفها بكوباية،لافتة أن ذلك التطرف ليس من أخلاق النجوم كما أنها لم تسكت على ذلك الموقف،حيث قامت بضربه وتوبيخه.



وتابعت فريدة سيف النصر قائلة :"الكبير لابد أن يكون كبيرًا بأخلاقه"، لافتة :"كان عبيط في نفسه، وأي فنان بيمر بلحظة غرور مش هيفتكر نفسه إلا وهو نازل القبر".



كما أوضحت أنه تسبب في مكوثها في المنزل بلا عمل لمدة خمس أو ست سنوات،مُشيرة :"ربنا كان عاوز كده وكان احسنلي كتير جدًا".



وأشارت فريدة سيف النصر :" لما بتبقي بتحبي حد، بتقدريه أوي، واتطلبتي في شغل بتبقي فرحانة بس المشكلة إن محمد ابني كان معايا،وكان ممكن الموضوع يعدي لو مكنش معايا،ومشكلتي مبعرفش أنسى الحلو ولا الوحش"، وطلبت من شيخ الحارة عدم الإفصاح عن اسمه.



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.





