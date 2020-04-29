مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الوضع الوبائي في مصر بشأن فيروس كورونا، مطالبا: "أنا بطمن المصريين على الوضع، وبوصيهم يساعدوا الفرق الطبية بالالتزام بالاجراءات الوقائية".





ووجه "السيسي"، خلال لقاءه بعدد من مديري مستشفيات العزل عبر "الفيديو كونفرانس"، مساء الثلاثاء، التحية لأسر القائمين على العمل في المجال الصحي، أو العمل الطبي، مطالبا المصريين بتطبيق سبل الوقاية والتطهير والتعقيم بصورة أكبر للوقاية من الإصابة بعدوى كورونا.





وأشاد"السيسي"، بجهد الأطقم الطبية في مستفيات العزل على مدار 24 ساعة، فضلا عن دور الأطباء في تقديم الخدمة الطبية للمرضى في المستشفيات العادية.