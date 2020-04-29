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مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:41 ص
هدى عبدالرازق
طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الوضع الوبائي في مصر بشأن فيروس كورونا، مطالبا: "أنا بطمن المصريين على الوضع، وبوصيهم يساعدوا الفرق الطبية بالالتزام بالاجراءات الوقائية".

ووجه "السيسي"، خلال لقاءه بعدد من مديري مستشفيات العزل عبر "الفيديو كونفرانس"، مساء الثلاثاء، التحية لأسر القائمين على العمل في المجال الصحي، أو العمل الطبي، مطالبا المصريين بتطبيق سبل الوقاية والتطهير والتعقيم بصورة أكبر للوقاية من الإصابة بعدوى كورونا.

وأشاد"السيسي"، بجهد الأطقم الطبية في مستفيات العزل على مدار 24 ساعة، فضلا عن دور الأطباء في تقديم الخدمة الطبية للمرضى في المستشفيات العادية.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وجه السيسي في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلًا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.

كما وجه الرئيس بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفًا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.

وتجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

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