Advertisements

ناهد السباعي تنصدم باعتراف روبوت زين بزواجه من صباح في "النهاية"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، تقابل الفنانة ناهد السباعي الفنان أحمد وفيق وتسأل عن زوجها وتصرح له أن ما فعله زوجها كان فقط لإنقاذ حياتها وأنه لو كان مكانه كان فعل مثل ما فعله زوجها، وتطلب أن يطلق سراحه.

ولا يوافقها على طلق سراحه حتى تقرر التنازل عن 25% من المحصول، وتسأله أين كان زوجها ليقول لها عن قصة صباح وأنه كان بمنزلها.

وبعد طلاق سراح روبوت زين تتحدث معه زوجته الفنانة ناهد السباعي وأن الفنان أحمد وفيق حاول أن يقع بينهما ويقص لها عن صباح وأخذت تتحدث بالسوء عنها.

ثم تسأل الفنانة ناهد السباعي الفنان يوسف الشريف أين كان ليقول لها أنه كان في منزل حبيبته وزوجته صباح.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

أخبار تهمك

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 13 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 10 ساعات

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة