ناهد السباعي تنصدم باعتراف روبوت زين بزواجه من صباح في "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، تقابل الفنانة ناهد السباعي الفنان أحمد وفيق وتسأل عن زوجها وتصرح له أن ما فعله زوجها كان فقط لإنقاذ حياتها وأنه لو كان مكانه كان فعل مثل ما فعله زوجها، وتطلب أن يطلق سراحه.



ولا يوافقها على طلق سراحه حتى تقرر التنازل عن 25% من المحصول، وتسأله أين كان زوجها ليقول لها عن قصة صباح وأنه كان بمنزلها.



وبعد طلاق سراح روبوت زين تتحدث معه زوجته الفنانة ناهد السباعي وأن الفنان أحمد وفيق حاول أن يقع بينهما ويقص لها عن صباح وأخذت تتحدث بالسوء عنها.



ثم تسأل الفنانة ناهد السباعي الفنان يوسف الشريف أين كان ليقول لها أنه كان في منزل حبيبته وزوجته صباح.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.



وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.