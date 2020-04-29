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نايل سينما تحتفل بذكري انتصارات العاشر من رمضان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

صرح المخرج اسامه البهنسي رئيس قطاع المتخصصه ان قناة نايل سينما تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيده باشراف السيناريست سيد فؤاد رئيس القناة وتعرض بهذه المناسبة علي شاشتها فيلم ايام السادات الساعة ٨:٠٠ م اخراج محمد فاضل تأليف السيناريست محفوظ عبد الرحمن
وتناول الفيلم حياة الزعيم الراحل انور السادات الذي جسد شخصيته الفنان احمد زكي
بالاضافة الى عرض جزئين من حلقات برنامج اكشن عن الفيلم الملحمي (الممر) وتتناول الحلقتين كواليس تصوير الفيلم مع شرح وتحليل ظروف انتاج هذا العمل الضخم ويستضيف البرنامج منتج فيلم الممر المنتج السينمائي هشام عبد الخالق وتتخلل الحلقتين ايضا لقاءات مع ابطال الفيلم وسيتم عرض الجزئين يومي التاسع والعاشر من رمضان الساعة ١١:٣٠ مساءا برنامج اكشن اخراج داليا سالم تقديم رباب الشريف و سكربت مني عمري واعداد مروة حربي.

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