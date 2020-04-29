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بسمة وهبة تنفعل على الهواء: "الناس بتتفسح ونسيوا كورونا" (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:49 ص
الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
داليا الحسين
انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، من تعامل المصريين مع تداعيات فيروس كورونا، واستمرار التجمعات والزحمة، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية بالشكل المطلوب، قائلة: "الناس نسيت إن عندنا وباء وأن هناك فيروس كورونا.. نحن مازلنا عايشين في خطر فيروس كورونا.. الناس نازلة تتفسح ومفيش التزام".

وأوضحت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أرقام الإصابات تتضاعف والوفيات تتزايد بشكل كبير.

وشددت على ضرورة أن يكون الحزم بشكل أقوى وأكبر، مشيرًة إلى أن بعض المحافظات شهدت إقامة دورات رمضانية كروية هذه الفترة، مضيفة: "يجب التدخل لمنع هذه المهزلة.. اليوم كسرنا حاجز الـ5 آلاف مصاب.. نحن أمام وباء، والموضوع مش هزار".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.


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