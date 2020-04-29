وزير التعليم العالي يكشف آخر تفاصيل الأبحاث العلمية بشأن كورونا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، آخر تفاصيل الأبحاث العلمية بشأن فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تعاون بين اللجان العلمية بوزارة الصحة، والبحثية بوزارة التعليم العالي في الأبحاث العملية.





وأوضح "عبدالغفار"، خلال لقاءه بعدد من مديري مستشفيات العزل عبر "الفيديو كونفرانس" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، أنهم يعملان سويا في أكثر من 7 أبحاث معملية وسريرية بشأن فيروس كورونا، منوها بأن هناك نتائج مبشرة بدأت أن تظهر.





ومن ناحيته عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أتمنى لكم التوفيق، ولو البحث العلمي استطاع تحقيق شيىء في هذا الأمر سيكون إنجاز غير مسبوق، مش على قد مصر فقط، ولكن العالم كله".





واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.





ووجه السيسي في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلًا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.





كما وجه الرئيس بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفًا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.



