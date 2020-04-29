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كامل الوزير يكشف تفاصيل إعادة 150 عالقًا من السعودية (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:16 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
أكد كامل الوزير، وزير النقل، نجاح مصر واستجابة القيادة السياسية لإعادة 150 مصريا عالقا في السعودية عبر ميناء سفاجا، مشيرا إلى أن رحلات إعادة العالقين تعبر عن التنسيق العالي بين أعضاء الحكومة المصرية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الوزير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد": "لم يحدث أي استغاثة من العالقين، موضحا: " أولادنا توجهوا إلى ميناء ضبا وتواصلوا مع مكتب شركة القاهرة للعقارات، ثم تواصلت مع رئيس الوزراء وصدق على قرار إعادة العالقين في نفس اللحظة".

وأضاف "وزير النفل"، أنه تم التواصل مع وزيري الصحة والتنمية المحلية لتنظيم إجراءات العزل الصحي للعائدين من السعودية، مشيرا إلى أن محافظ البحر الأحمر وفر إقامة بخدمة ورعاية جيدة للعائدين.

وتابع "تنازلنا عن كافة رسوم العائدين في الميناء، وسيتم توفير أتوبيسات سوبر جيت لتوصيل كافة العائدين إلى محافظاتهم، معلقا دول ولادنا والأتوبيسات دي ملك للشعب".

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في بيان لها، أنه تم تسيير رحلة بحرية اليوم للعبارة القاهرة المملوكة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا لنقل 150 مواطنا مصريا من ميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنه تحركت العبارة من ميناء ضبا الساعة 17.30مساء اليوم وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بمعرفة الطاقم الطبي للعبارة للقاهرة وطاقم التطهير والتعقيم بالعبارة.

وأشار البيان الى أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تابع كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين ووجه قيادات هيئة موانئ البحر الاحمر برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية.

وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل عقدت هيئة موانئ البحر الاحمر اجتماعًا مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل اجراءات الحجر الصحى واجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وانهاء الاجراءات الجمركية.

وتم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كاف لنهو اجراءات الفحص الطبى على متن السفينة وتوفير عدد كاف من ضباط الجوازات لإنهاء الاجراءات فى أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة "الحجر الصحى".

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كامل الوزير بوابة الفجر الفجر السيسي السعودية الرئيس

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