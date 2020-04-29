Advertisements

تصاعد الأحداث في خامس حلقات "سوق الحرير".. تعرف التفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:37 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انتهت منذ قليل الحلقة الخامسة من المسلسل السوري سوق الحرير والذي يعرض عبر فضائية mbc.

وشهدت الحلقة أحداثًا مشوقة بعد قيام صابر والذي يلعب دوره يزن خليل بقتل فاطمة التي تلعبها هيما اسماعيل أثناء محاولته سرقة ثمن الأرض وذلك أثناء سفر غريب الذي يلعب دوره سلوم حداد الى دمشق.

وتدور الشكوك حول غريب وقمر التي تلعب دورها كاريس بشار والتي تحاول ابعاد كريمة التي تلعبها ندين تحسين بيك عن عمران الذي يلعبه بسام كوسا.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفار
نة ,و عبد الهادي , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي ,
ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.

وحصد العمل إشادة كبيرة من النقاد والجمهور وحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.

وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟.

أخبار تهمك

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 7 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة