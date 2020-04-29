تصاعد الأحداث في خامس حلقات "سوق الحرير".. تعرف التفاصيل

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انتهت منذ قليل الحلقة الخامسة من المسلسل السوري سوق الحرير والذي يعرض عبر فضائية mbc.



وشهدت الحلقة أحداثًا مشوقة بعد قيام صابر والذي يلعب دوره يزن خليل بقتل فاطمة التي تلعبها هيما اسماعيل أثناء محاولته سرقة ثمن الأرض وذلك أثناء سفر غريب الذي يلعب دوره سلوم حداد الى دمشق.



وتدور الشكوك حول غريب وقمر التي تلعب دورها كاريس بشار والتي تحاول ابعاد كريمة التي تلعبها ندين تحسين بيك عن عمران الذي يلعبه بسام كوسا.



المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفار

نة ,و عبد الهادي , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي ,

ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.



وحصد العمل إشادة كبيرة من النقاد والجمهور وحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.



وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟.



