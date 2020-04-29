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إيناس الدغيدي لـ"فريدة سيف النصر": "ابنك ميشرفوش مشوارك الفني".. والأخيرة ترد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

نفت الفنانة فريدة سيف النصر، شعور نجلها بعدم التشرف والاعتزاز بأعمالها، قائلة: "لو دخلتي على النت وشوفتي فرح نجل الفنانة فريدة سيف النصر هتشوفي كل نجوم مصر،ده كلام وحش جدًا يا إيناس"

وأضافت فريدة سيف النصر خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أن ابنها أول شخص يقوم بتهنئتها عندما يكون هناك عملاً جديدًا لها، كما أنها لم يوجد في حياتها قضايا للدعارة ولا سارت في طرق غير شرعية.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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