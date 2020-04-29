"هقرب من ملك وكأني عمري ما عرفتها".. محاولة جديدة من أحمد مجدي في "فرصة ثانية"

Advertisements

نشر الفنان أمير أحمد مجدي، صورة مجمعة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "أنستجرام"، وذلك على خلفية مسلسلة الجديد "فرصة ثانية" الذي يجسد فيه دور زياد، الذي تشاركه فيه دور البطولة الفنانة يايمين صبري



وعلق"مجدي" على الصورة قائلا:"ده كل تاريخي مع ملك، اللي بتحبه واللي بتكرهه واللي بتحلم به، أنا هقرب منها من ملك وكأن عمري ما عرفتها قبل كدة"، حيث انهالت عليه التعليقات قائلين:" بتذكرني بشخص أعرفه.. تفتكروا لو كانت الصقة حقيقية ممكن تحصل كل الصدف دي ويرجعوا لبعض تاني، بجد انت رائع وبتابع المسلسل علشان بحب تمثيلك، يابخت ملك، حد يخون ياسمين صبري، هي في كده في الحقيقة".



والجدير بالذكر أن مسلسل فرصة ثانية تدور أحداثه حول ملك، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع لها حادثة بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها، حيث بدأ بخيانة الفنان أحمد مجدى لحبيبته ياسمين صبرى والتى ترتبط به عاطفيا، فتقرر الابتعاد عنه، ورغم محاولاته فى العودة لها إلا أنها ترفض فيذهب للزواج من الفنانة أيتن عامر، وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" بحفل خطوبة ملك "ياسمين صبرى"، وزياد "أحمد مجدى"، بعد قصة حب كبيرة وتستكمل حلقات المسلسل بشكل شيق .

ويذكر أن المسلسل يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم اسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، سارة الشامي، نهال عنبر، محمد أبو داوود، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، أحمد الشامي، أشرف زكي، عبير فاروق، إدوارد، محمد جمعة، عمر الشناوي، غفران محمد، عصام السقا، تأليف مصطفى جمال هاشم، إنتاج سينرجي،إخراج مرقس عادل.



