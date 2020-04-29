محافظ البحر الأحمر: ألف مواطن تحت الحجر الصحي (فيديو)

أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، استقبال العائدين من الخارج والبالغ عددهم من 150 فردا، مضيفا: "كان تكليفا من الرئيس السيسي.. ودا واجب علي وشرف لي، وسعادة شخصية التواجد في استقبالهم".





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه كان يتابع عودة العالقين مع رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن العالقين يحظون بإقامة كاملة على نفقة محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويقيمون في سكن طالبات كلية التربية، والغرف مفردة وتم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المكان.



وأشار إلى أن هناك نحو 1000 مواطن يقبعون تحت الحجر الصحي في المحافظة والرحلات القادمة من الخارج مستمرة حتى منتصف مايو المقبل.