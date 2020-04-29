Advertisements

"جوازات إمبابة من الرجالة الديابة".. فريدة سيف النصر تكشف قصص زيجاتها السابقة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

بدأ الآن بث الحلقة 6 من مسلسل "ولاد إمبابة" وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عسر والنصف بعد منتصف الليل.

انتهت الحلقة الخامسة بأن "ولاد إمبابة" يذهبون للمحامي للحصول ع الوصية، وأخذ الميراث، ولكن يتفاجئون بوالدتهم قد أخبرت المحامي، بمنع خروج الوصية الا بعد العثور علي باقي إخوانهم، من جوازاتها السابقة.

وأخذت "فريدة سيف النصر" تحكي "لمباهج" عن تجاربها وجوازاتها السابقة، وعن أنوثتها الفاتنة، لتقترح عليها جارتها بعمل كتاب لقصه حياتها، حيث قالت:"الرجالة بوريه منهم أنا باخد الراجل أقشطة، وكنت أقف علي المسرح الناس تتهبل عليا، وهو أنا كان في مني اتنين" لترد عليها مباهج قائلة:" ما انتي اللي نحس يا أبلتي وما بيعشلكيش رجالة".

وقالت مباهج لإمبابة إنتي لازم تكتبي قصة حياتك في كتاب وتسمية "المرأة الحديدية في زمن الرجالة المنسية " لترد عليها إمبابة:" إية الإسم المهبب دا، لا دا أنا عندي إسم أقوي "جوازات إمبابة من الرجالة الديابة "



ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..


https:youtu.be79HAQtwOB_8

أخبار تهمك

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة

منذ ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ ساعة و نصف

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 11 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة