"جوازات إمبابة من الرجالة الديابة".. فريدة سيف النصر تكشف قصص زيجاتها السابقة

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بدأ الآن بث الحلقة 6 من مسلسل "ولاد إمبابة" وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عسر والنصف بعد منتصف الليل.



انتهت الحلقة الخامسة بأن "ولاد إمبابة" يذهبون للمحامي للحصول ع الوصية، وأخذ الميراث، ولكن يتفاجئون بوالدتهم قد أخبرت المحامي، بمنع خروج الوصية الا بعد العثور علي باقي إخوانهم، من جوازاتها السابقة.



وأخذت "فريدة سيف النصر" تحكي "لمباهج" عن تجاربها وجوازاتها السابقة، وعن أنوثتها الفاتنة، لتقترح عليها جارتها بعمل كتاب لقصه حياتها، حيث قالت:"الرجالة بوريه منهم أنا باخد الراجل أقشطة، وكنت أقف علي المسرح الناس تتهبل عليا، وهو أنا كان في مني اتنين" لترد عليها مباهج قائلة:" ما انتي اللي نحس يا أبلتي وما بيعشلكيش رجالة".



وقالت مباهج لإمبابة إنتي لازم تكتبي قصة حياتك في كتاب وتسمية "المرأة الحديدية في زمن الرجالة المنسية " لترد عليها إمبابة:" إية الإسم المهبب دا، لا دا أنا عندي إسم أقوي "جوازات إمبابة من الرجالة الديابة "







ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..





https:youtu.be79HAQtwOB_8