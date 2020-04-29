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انستجرام تجلب خاصية جمع التبرعات عبر البث المباشر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:54 ص
انستجرام
انستجرام
جلبت منصة مشاركة الصور إنستجرام ميزة جديدة، وهي جمع التبرعات عبر البث المباشر، لتشكل شكل جديد من جمع التبرعات للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والأهلية، وتفيد هذه الخاصية بشكل أساسي المشاهير الذين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة بحيث يظهرون في بث مباشر ويمكن للمشاهدين أثناء البث التبرع بمبالغ مالية.

كما يمكن لمنشئ البث تحديد الجهة التي ستحصل على التبرعات، كما يمكنهم معرفة عدد المتبرعين الإجمالي ومقدار التبرعات الإجمالية أثناء حدوثها ضمن البث، وكذلك معرفة مقدار التبرع لكل متبرع وذلك لذكره في البث كنوع من التشجيع أو التمييز.

ولن تقتطع انستجرام أية عمولة أو حصة من مقدار المبالغ المالية التي يتم جمعها بهذه الطريقة.

ويذكر أن انستجرام قد أتاحت سابقًا ملصق جديد خاص بجمع التبرعات من خلال مشاهدة القصص. لكن الآن أضافت هذه الإمكانية للبث المباشر كونها مناسبة أكثر وتنال اهتمام المتابعين بشكل أكبر من القصص.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي ميزة البث المباشر في انستجرام ضمن الولايات المتحدة نمى بنحو 70% مؤخرًا، ثم ركزت انستجرام عليها بشكل أكبر وتجعلها أبسط من خلال نقلها إلى قسم IGTV.

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