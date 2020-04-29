لطيفة عن مسلسل "الاختيار": عمل سيذكره التاريخ





نشرت الفنانة لطيفة صورة، على حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، شاركت فيه جمهورها صورة من مسلسل الإختيار، الذي يسشارك به الفنان أمير كرارة في الماراثون الرمضاني 2020.وعلقت الفنانة التونسية على الصور قائلة:" شكرا لكل صناع الإختيار على عمل درامي سيذكره التاريخ"، حيث جاءت التعليقات إيجابيه من قبل متابعيها في:" همة المصريين، انتي أصيلة حبيبت قلبي، عمل كبير وفخم".والجدير بالذكر أن مسلسل "الإختيار"، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي، ويتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، والذي جسد دوره الفنان أمير كرارة، ويشارك في هذا العمل عدد من ألمع نجوم الفن منهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق..على سياق طرحت لطيفة أغنياتها الأخيرة "متقربليش" وتلتها أغنية "كن جميلا"، وذلك على صفحتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، وشاركت المطربة في الأوبريت العربي العالمي "صناع الأمل"، حيث وشيدت بسعادتها من المشاركة في هذا العمل، واشارك في هذا الأوبريت عدد كبير من الفنانين من بينهم: يارا، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، نجوى كرم، أصالة نصري، وليد توفيق، ملحم زين، و ريد ون