محافظ البحر الأحمر يكشف عن تفاصيل استقباله للعائدين من السعودية

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل إعادة 150 من المصريين العالقين من السعودية إلى ميناء سفاجا.





وقال "حنفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الحجر الصحى سيمتد لـ14 يومًا على نفقة محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه تم ترتيب مكان الإقامة والإعاشة وسيكون لائقًا وتحت إشراف طبي متكامل.

وعن استقباله المصريين العائدين، قال: "كنت سعيد باستقبالهم، وقلت له كل سنة وأنتم طيبين وأنت ضيفونا لمدة 14 يومًا، والضيافة دي مجانية دون أن يتكفل أحد منكم شيئًا بناء على التعليمات الرئاسية.. وكان هناك ترحاب وهتفوا تحيا مصر، وكانوا سعداء ولم يقدموا أي طلبات".



وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل عقدت هيئة موانئ البحر الاحمر اجتماعًا مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل اجراءات الحجر الصحى واجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وانهاء الاجراءات الجمركية.



وتم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كاف لنهو اجراءات الفحص الطبى على متن السفينة وتوفير عدد كاف من ضباط الجوازات لإنهاء الاجراءات فى أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة "الحجر الصحي".

وأعادت مصر عدد كبير من أبنائها في الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم.





الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد، انتشر في البداية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وأصاب حتى الآن نحو 3 ملايين و136 ألف شخص حول العالم، وقتل نحو 217 ألفا.



