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محافظ البحر الأحمر يكشف عن تفاصيل استقباله للعائدين من السعودية
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:18 ص
كـسـاب أحـمـد
كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل إعادة 150 من المصريين العالقين من السعودية إلى ميناء سفاجا.
وقال "حنفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الحجر الصحى سيمتد لـ14 يومًا على نفقة محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه تم ترتيب مكان الإقامة والإعاشة وسيكون لائقًا وتحت إشراف طبي متكامل.
وعن استقباله المصريين العائدين، قال: "كنت سعيد باستقبالهم، وقلت له كل سنة وأنتم طيبين وأنت ضيفونا لمدة 14 يومًا، والضيافة دي مجانية دون أن يتكفل أحد منكم شيئًا بناء على التعليمات الرئاسية.. وكان هناك ترحاب وهتفوا تحيا مصر، وكانوا سعداء ولم يقدموا أي طلبات".
وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل عقدت هيئة موانئ البحر الاحمر اجتماعًا مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل اجراءات الحجر الصحى واجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وانهاء الاجراءات الجمركية.
وتم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كاف لنهو اجراءات الفحص الطبى على متن السفينة وتوفير عدد كاف من ضباط الجوازات لإنهاء الاجراءات فى أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة "الحجر الصحي".
وأعادت مصر عدد كبير من أبنائها في الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم.
الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد، انتشر في البداية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وأصاب حتى الآن نحو 3 ملايين و136 ألف شخص حول العالم، وقتل نحو 217 ألفا.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.
وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.
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