Advertisements

ملخص خامس حلقات "سكر زيادة".. بيومي فؤاد يحضر خطوبة ابنته.. ونبيلة عبيد تساعد نادية الجندي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة الخامسة من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.

وبدأت أحداث الحلقة بحضور "كمال" ويجسده الفنان بيومي فؤاد، وهو طليق عصمت، حفل خطوبة ابنته "علا" هنادي مهنا داخل فيلا عصمت وإبان تواجده بالفيلا، يقوم بافعال كوميدية مشاغبة تستفز "عصمت" نادية الجندي ولكن تحاول السيطرة على نفسها.

وبعدها تقرر "عصمت" أن تعاتب زوجها، وتسأله لماذا طلقها بعد 30 سنة من العشرة وتخبره بأنها لا تريد إتمام هذه الزيجة بحجة ان المستوى الإجتماعي لأهل عريس ابنتها لا يناسبهما.

وبعدها تحدث مشادة بين أسرة العروسين، بعد طلب أسرة العروس مهر وشبكة بأسعار عالية وفي هذه اللحظة تتدخل عصمت لإنقاذ قصة حب العروسين.

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.

أخبار تهمك

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 13 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 10 ساعة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة