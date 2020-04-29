ملخص خامس حلقات "سكر زيادة".. بيومي فؤاد يحضر خطوبة ابنته.. ونبيلة عبيد تساعد نادية الجندي

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انطلقت اليوم الحلقة الخامسة من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.



وبدأت أحداث الحلقة بحضور "كمال" ويجسده الفنان بيومي فؤاد، وهو طليق عصمت، حفل خطوبة ابنته "علا" هنادي مهنا داخل فيلا عصمت وإبان تواجده بالفيلا، يقوم بافعال كوميدية مشاغبة تستفز "عصمت" نادية الجندي ولكن تحاول السيطرة على نفسها.



وبعدها تقرر "عصمت" أن تعاتب زوجها، وتسأله لماذا طلقها بعد 30 سنة من العشرة وتخبره بأنها لا تريد إتمام هذه الزيجة بحجة ان المستوى الإجتماعي لأهل عريس ابنتها لا يناسبهما.



وبعدها تحدث مشادة بين أسرة العروسين، بعد طلب أسرة العروس مهر وشبكة بأسعار عالية وفي هذه اللحظة تتدخل عصمت لإنقاذ قصة حب العروسين.



يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.