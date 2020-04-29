"ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "ولاد إمبابة"





شهد مسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة 5 تطورا جديدا في الأحداث حيث يبحث ولاد إمبابة ، عن المحامى الذى يمتلك الوصية الخاصة بوالدهم من أجل توزيع الميراث.وترفض إمبابة "فريدة سيف النصر" أن يتم توزيع الميراث إلا إذا عثرو علي باقي اشقائهم، حيث أنها أنجبت الكثير من الأطفال، وكانت تتركهم لآبائهم دون معرفة شيء عنهم.وإستمر "ولاد إمبابة" في رحلة البحث عن المحامي، وتم العثور علية، فانقضوا عليه، لمعرفة الوصية، ولكن سرعان ما تواصلت فريدة سيف التصر مع المحامي وأخبرتة أن لا يعطي أحد الوصية، إلا بعد أن يجتمع ولاد إمبابة وبذلك تجبرهم علي البحث عن إخوانهم.ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري