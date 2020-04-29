أستاذ مناعة يكشف تفاصيل استخلاص البلازما من أجسام متعافي كورونا

كشف الدكتور عبدالهادى مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، تفاصيل استخلاص البلازما من أجسام المتعافين من فيروس كورونا وحقنها في أجسام المرضى لعلاجهم.





وقال "مصباح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "اكسترا نيوز"، أنه يتم استخلاص أجسام مضادة سابقة التكوين من شخص متعافي ويتم حقنتها في شخص مصالب بالعدوى، موضحًا أن هناك فرق بين البلازما والقاح، حيث يتم اخذ البلازما كعلاج أما اللقاح كوقاية.





وواصل: "المعضلة أننا لا نعلم كم حجم المناعة التي تكسبها الأجسام المضادة، والمدة، كما أن الجسم المضاد قد يواجه عاصفة مناعية وبعدها لا تفيد البلازما، حيث يكون هناك هجوم مناعى شديد يؤدى لفشل في الجسم نفسه، إلى جانب جلطات ببعض شرايين الرئة".





وذكر أن تجارب البلازما على المرضى متوسطى الأعراض كانت مبشرة ببعض المراكز وغير مبشرة في بعض المراكز الأخرى، مضيفًا أن هناك تجارب في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا، ولكن لا يمكن الجزم بدواء معين حتى الآن، مؤكدًا أن الادوية المستخدمة في مصر نتائجها لحد كبير جيدة.





تعافي 69 شخصًا