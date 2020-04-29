تصرف مخادع من الشركة على يوسف الشريف في "النهاية''

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، بعد مقابلة الفنان يوسف الشريف مع الفنانة سوسن بدر يذهب للتحدث مع زوجته مرة أخرى ويفصح لها عن حقيقة الشركة التي يعمل بها وأنه لا يعمل لدى شركة انيرجي.



وأثناء تحدثه يراقبه العاملين في الشركة ويتضح أنهم قاموا بخداع المهندس زين وأن ما يتحدث معها ليست زوجته الحقيقية وانما هما قاموا بوحيه أنها زوجته وليس سوفت وير.



وقاموا ببرمجة زوجته على طريقتهم الخاصة وأن ترد عليه وتحاول اقناعه بتنفيذ كل ما يطالب به وأنها ستصبح وسيلة لمساعدتهم وانه من المستحيل أن يشك ان من يتحدث معه ليست زوجته.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.



وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.