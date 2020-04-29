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كيف يستخدم العالم البلازما للقضاء على كورونا؟ (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
استعرضت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل بدء الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في بريطانيا التبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة، والتي يمكن أن تساعد المرضى المصابين حاليًا بالفيروس.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن البلازما هي مضادات للفيروس يفرزها جهاز المناعة في جسم الشخص المتعافى من المرض، والأجسام المضادة موجودة في دم الشخص المتعافى وقادرة على التعرف على خلايا الفيروس وبالتالى تقوم بالتصدى للهجمات وحماية الجسم من الفيروس، وتسمى طبًا "بلازما النقاهة"، ولاستخلاص هذ البلازما من جسم شخص، يجب التأكد من شفائه بشكل تام، ثم التبرع بالدم وفصل البلازما وحقنها في جسم مريض آخر، وهذه الطريقة يلجأ لها الطب منذ القرن الـ 19 واستخدمت في علاج امراض عديدة أبرزها الملاريا.

وذكرت أن البلازما من المتعافين غنية بالأجسام المضادة التي تتطور مع تعافي شخص ما من المرض، ويتم نقلها إلى الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات خطيرة لكورونا ويكافحون لتطوير أجسامهم المضادة الخاصة.

خروج 69 متعافيًا
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

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