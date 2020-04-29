كيف يستخدم العالم البلازما للقضاء على كورونا؟ (فيديو)

استعرضت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل بدء الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في بريطانيا التبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة، والتي يمكن أن تساعد المرضى المصابين حاليًا بالفيروس.





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن البلازما هي مضادات للفيروس يفرزها جهاز المناعة في جسم الشخص المتعافى من المرض، والأجسام المضادة موجودة في دم الشخص المتعافى وقادرة على التعرف على خلايا الفيروس وبالتالى تقوم بالتصدى للهجمات وحماية الجسم من الفيروس، وتسمى طبًا "بلازما النقاهة"، ولاستخلاص هذ البلازما من جسم شخص، يجب التأكد من شفائه بشكل تام، ثم التبرع بالدم وفصل البلازما وحقنها في جسم مريض آخر، وهذه الطريقة يلجأ لها الطب منذ القرن الـ 19 واستخدمت في علاج امراض عديدة أبرزها الملاريا.





وذكرت أن البلازما من المتعافين غنية بالأجسام المضادة التي تتطور مع تعافي شخص ما من المرض، ويتم نقلها إلى الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات خطيرة لكورونا ويكافحون لتطوير أجسامهم المضادة الخاصة.





خروج 69 متعافيًا