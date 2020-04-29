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"ولاد إمبابة" يسعون لإثبات وجود إخوان آخرين لهم "وفريدة سيف النصر تغازل موظف السجل المدني" (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

بدأ الآن بث الحلقة 6 من مسلسل "ولاد إمبابة" وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عسر والنصف بعد منتصف الليل.

شهد مسلسل ولاد إمبابة الحلقة 6 تطورا جديدا حيث تم العثور ، علي المحامى الذى يمتلك الوصية الخاصة بوالدهم من أجل توزيع الميراث، وأخبرهم بضرورة الذهاب للسجل المدني لإثبات أن لديهم أخوان آخرين ورفض إعطائهم الوصية الأ بهذا الإثبات "

وأضطر "ولاد إمبابة" للذهاب للسجل المدني لإثبات أن لديهم أخوان آخرين، والحصول علي الوصية، وتوزيع الميراث، حيث تم إحضار موظف السجل إلي منزلهم، وتقوم فريدة سيف النصر بمغازلتة وضحكت ضحكة خليعة، لتوقعه في حبها، ويغضب منها أولادها ويقوم مصطفي أبو سريع بالصريخ في وجهها قائلاً :" في إية ياما، مش قلتلك ما تضحكيش الضحكة دي غير في البيت مع ولادك".

وإستمر "ولاد إمبابة" في رحلة البحث عن المحامي، وتم العثور علية، فانقضوا عليه، لمعرفة الوصية، ولكن سرعان ما تواصلت فريدة سيف التصر مع المحامي وأخبرتة أن لا يعطي أحد الوصية، إلا بعد أن يجتمع ولاد إمبابة وبذلك تجبرهم علي البحث عن إخوانهم.

وترفض إمبابة "فريدة سيف النصر" أن يتم توزيع الميراث إلا إذا عثرو علي باقي اشقائهم، حيث أنها أنجبت الكثير من الأطفال، وكانت تتركهم لآبائهم دون معرفة شيء عنهم.

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.


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