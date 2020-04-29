تهديد شريف منير لياسمين عبد العزيز بأخذ ابنتهما بعد اكتشاف علاقتها بكريم فهمي.. ملخص الحلقة 5 "ونحب تاني ليه"

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عرضت مساء الثلاثاء الحلقة الخامسة من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة Cbc الفضائية للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



وإليكم أبرز ماجاء في الحلقة الخامسة:



_بدأت الحلقة الخامسة من حيث انتهت الحلقة السابقة، من خلال مشهد ذهول "عبدالله" شريف منير بعدما رأى طليقته "غالية" ياسمين عبد العزيز، تقف مع رجل آخر وهو "مراد السويفي" كريم فهمي، ويبدو عليهما لحظات السعادة، وكان على وشك أن يعترف مراد بإعجابه ل"غالية".



_تدخل "عبدالله" بشكل سريع ليقطع حديثهما ويعرف نفسه لـ"مراد" وسط تلميحات بالبعد عن "غالية" وهو ما أغضب غالية وطلبت منهما أن يذهما من مكان عملها وأنها لا تريد أن تستمع لأحد، فقام عبد الله بتهديد غالية بأخذ ابنتهما منها إذا تأكد من أن هناك علاقة عاطفية أخرى تربطها مع هذا الشاب.





_ على جانب آخر وقع "مراد" في أزمة كبيرة بشركته بسبب رسائل على الميل لم تصل لأحد مسئولي من المفترض أن يرسلها له لشراء إحدى فروع البورصة لصالح شركتهم مما تسببت في خسارة مبلغ مالي وصل لـ35 مليون جنيه لوالده والذي غضب منه بشدة بسبب إهماله.







_وحاول "مراد" أن يشرح لوالده أن الأمر مدبر وأنه متأكدًا بانه أرسل الميل المطلوب لتفادي الخسارة، ولكن والده لم يسمع له، وكشفت الأحداث أن "إيهاب" إيهاب فهمي، والذي يعمل بنفس الشركة له يد في وقوع "مراد في أزمة حتى يأخذ مكانه.





_ سخرت غالية من والدتها سوسن، حينما قالت لها أن جدتها ليلى عز العرب تعاني من مشاكل عصبية وعقلية وتريد أن تلجأ لشقيق جارتهم "أشجار" بدرية طلبة والذي يعمل كطبيب أمراض عصبية، والسبب وراء سخرية غالية هو أن والدتها كانت تشتكي من تلميح الإعجاب من قبل هذا الشخص وأنها تكره الرجال، الأمر الذى اقلق والدتها، ودفعها أن تبرر لابنتها أنها غرضها فقط مساعدة جدتها لا غير.





_ حاول "مراد" عدة مرات بالإتصال بـ"غاليه" ولكن خوفها من تهديد طليقها "عبدالله" جعلها تمتنع عن الرد وتحذر "مراد" من كل مواقع التواصل الاجتماعي.



_ انتهت الحلقة في مكتب "عبدالله" أثناء إجراء مقابلة عمل مع كارولين عزمي والتي تعتبر إحدى أقرباء "ميرنا" التي تربطها علاقة عاطفية بـ"عبدالله"، ولكن هذه المقابلة كانت بدون علم "ميرنا" مما جعل كارولين تختبيء قبل دخولها.





يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، سمر مرسي، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.