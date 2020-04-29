مؤلف "اللعبة" أحمد سعد والي لـ"الفجر الفني": فكرة المسلسل جاءت من لعبة "الحوت الأزرق".. وأتمنى المشاركة في الدراما الهندية

"الفجر الفني"

- هل من الممكن لأحمد سعد والي تأليف فيلم عن فيروس كورونا؟





- ما هو أقصي طموحك في التأليف والتمثيل والإخراج وهل يتطلع أحمد سعد للعمل خارج مصر مع ممثلين أجانب؟

أريد تحقيق أحلامي بسرعه وأحب تحديد أهدافي، فأنا أريد أن أترك علامه في التمثيل والإخراج وأحقق أشياء منفرده في التأليف، وأطمح للعمل خارج مصر ولكن ليس في هذا الوقت وأفضل السينيما الهندية، حيث أنه لم يتم عمل أفلام مشتركة مع الهنود حتي الآن.



- من من ممثلي هوليوود وبوليوود تتمني أن تشاركة التمثيل؟

بالنسبه لبوليود أنا أحب أمير خان جداً وبحب أفلامه وأتمنى التمثيل معه وبحب فيلم "دنجل"جداً وتتميز أفلامه بطابع مختلف، غير المعتاد وبالنسبه لممثل هوليود أتمني التمثيل مع "توم هانجس".



- من هو نجم الكوميديا الأول في مصر؟

المصريين متميزين ومنفردين بالكوميديا ولكل زمان له نجومه فنجد زمان الأستاذ فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي ويليهم عادل إمام وإسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي، عبد الفتاح القصري، وشيكو وهشام وأحمد فهمي وبيومي فؤاد، وهنيدي، وأحمد حلمي وعلاء ولي الدين رحمه الله عليه وسعيد صالح ويونس شلبي مصر يملائها العديد من نجوم الكوميديا ، وكل منهم له طابعه وأسلوبه الخاص في الكوميديا.



-حدثنا عن كواليس العمل مع شيكو وهشام ماجد

انا سعيد جداً بالعمل مع شيكو وهشام و أجواء العمل مريحه وسهله ونادرًا عندما أجد أشخاص يتعاملون بهذه السهوله حيث أن شيكو وهشام ماجد، أنا أتعامل معهم كمؤلفين وليس كممثلين فقط وأجواء العمل سهله وفيها رضي وتعاون حيث أننا لا نتمسك برئي معين ولكن هناك مرونه وسهوله في التعامل لكي نرضي جميع الأطراف، ونتقبل جميع الأفكار والإضافات والجميع يضع رئه وفكرته بكل حريه حيث أننا ورشه مكونة من تلات أفراد وشيكو وهشام وهناك كذا عقليه تضع مجهودها في الكتابة لنخرج العمل الفني بصوره كامله ولائقه، لكي ينال إعجاب الجمهور.



-حدثنا أكثر عن مسلسل اللعبة،ومن أين جاءتك فكرته

مسلسل اللعبة جائت فكرته من لعبه "الحوت الأزرق"، حيث أنها جذبت الجميع وشوقتهم للأحداث والتحديات الكثيرة فيها ومن هنا جائت الفكره في كيفيه تحويل هذه اللعبه لشيء كوميدي.



-بعد عرض مسلسل" اللعبة "للمرة الثانية ما هو رأي الجمهور في مسلسل اللعبة؟

أنا أتابع تويتر جداً وأرى الجميع يعلق ويعبرون عن إعجابهم الشديد باللعبه فالحمد لله.



-هل حاز "اللعبة" علي مشاهدات أكتر بعد عرضة في رمضان؟

اكيد المردود زاد جداً بعد رمضان وأنا أشعر أننا محظوظين حيث ان المسلسل عرض علي تطبيق " شاهد" قبل السباق الرمضاني وهذا لفت الجميع لهذا المسلسل فالمشاهده زادت الحمد لله.



-حدثنا عن تحدي في حياتك تحول لموقف حقيقي.. وكيف تم التعامل مع الموقف؟

الذي أعيشه الآن هو لعبه حيث أنني لطالما حلمت أن أصبح مؤلف وبالفعل حدث هذا بالإصرار والعمل الجاد والتحدي أصبح الحلم حقيقه.



-هل أنت ملتزم بالحجر المنزلي ؟؟

أنا مهمل في الحجر الصحي، لكن أنا أضطر للخروج للتصوير ولقضاء بعض المشاوير الهامه ومنعت الزيارات العائلية.



- كيف تقضي رمضان في هذة الأيام، وكيف كنت تقضية من قبل؟

منذ 2014 وأنا أقضي رمضان خارج المنزل حيث كنت أقضي رمضان 2014 في شغل في مركز الإبداع 2015 و2016 في تياترو مصر 2017 إنضممت "لمركز الابداع " وحالياً2020 أنا بقضي رمضان داخل المنزل بسبب الكورونا





- من هو مثلك الأعلي في التمثيل؟

أريد أن أسير علي خطي الفنان عادل إمام في نجاحاته وإستمراريتة العظيمة لوقتنا هذا.





- حدثنا عن آخر أعمالك في التمثيل والتأليف ؟

في التمثيل آخر أعمالي مسلسل" رجاله البيت" قمت بدور "ضيف شرف" ، وفي التأليف انا أعمل في مشروعين ولكن غير مصرح لي بالحديث عنهم.



- ما هي أقرب أعمالك لقلبك في التمثيل؟

هناك عملين مقربين لقلبي أولهما عرض مسرحي اسمه "دراما الشحاذين" كنت أقوم بدورمتسول،هربان من قضيه، والعرض كان من إخراجي وبسبب هذا العرض أخذت جائزة أفضل ممثل في "المهرجان القومي لمصر" في 2016 والعرض الثاني دور بابا نويل في مسرحيه المحاكمه إخراج أستاذ خالد جلال وتم تقديمها في منتدي شباب العالم بحضور الرئيس السيسي فأنا قمت بعرض شخصية " بابا نويل" وهو شخصيه دراميه جداً وأنا فخور جداً بالدور دا والعرض دا خصوصاً.



- كيف تم ترشيحك لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ؟

ترشيحي للفيلم بدأ من عرض "سينما مصر" حيث تم إختياري بواسطه أستاذ أحمد الجندي،حيث أنة كان يشاهد ادائي وتفاجئت بالمخرج المنفذ أستاذ محمد خيري سالم وأخبرني بأنني ساشارك في الفيلم.



- حدثنا عن بداياتك في التأليف ومالذي شجعك على الكتابة والتأليف؟

بدايتي في التاليف كانت من مسرح الجامعه حيث أنني دائما أريد أن أضيف، وأضع بصمتي الخاصة ودائما أسعى للتميز والإختلاف، فبدأت بإسكتش بسيط وأعجب به الجميع فدخلت معهد الفنون المسرحيه وهذا أثر علي تطور موهبتي بشكل عالي.



- شاركت في تأليف بعض حلقات "حشمت في البيت الأبيض" ما هو رأيك في موهبة الفنان بيومي فؤاد؟

الذي رشحني أستاذ بيومي فؤاد حيث أنني أعرفه شخصياً من 2015 في تياترو مصر وقمنا بعمل" 26" عرض مسرحي هذا الرجل كان له بصمه واضحة في حياتي فنياً وإنسانياً وأنا دائما علي إتصال به وبعائلته



- اروي لنا عن تجربتك مع عرض "سينما مصر" والمخرج "خالد جلال؟

أستاذ خالد جلال له فضل عظيم علي حيث أنه هو من أعطاني فرصه أول إخراج لي، واعطاني فرصة الإشترتك غي عرض مسرحي والجائزه هو الذي سيفوز سينضم لورشه أستاذ خالد جلال، وأكن له كل الاحترام حيث أنه أعطاني بطوله لمسرحيه المحاكمه وقمت بتقديمها في منتدي شباب العالم وليا الشرف، وأنا أعمل معه حالياً "سينيما مصر" والعرص متوقف بسبب الكورزنا والعرض لم ينتهي بعد وأنا سعيد جداً بعرض "سينيما مصر" لأنة طور من موهبتي التمثيليه.









أحمد سعد والي، مؤلف وممثل ومخرج، قام بالعديد من الأدوار السينيمائية والمسرحية وشارك في تأليف العديد من المسلسلات المتميزة أشهرهم مسلسل "اللعبة" بطولة الفنان "شيكو" والفنان هشام ماجد، والذي يعرض حالياً، علي شاشة mbc مصر".فتح أحمد سعد والي قلبه لـليروي لنا تجربة في الاشتراك في تأليف "مسلسل" اللعبة" حيث جاء الحوار كالتالي..فيروس كورونا لم ينتهي بعد ولكي يتم كتابه فيلم عنه لابد من وجود نهاية ووجود قصه كاملة لكي تصبح فيلمًا.