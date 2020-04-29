مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي في مواجهة فيروس كورونا، معقبا: "ده السلاح رقم واحد في مواجهة فيروس كورونا".





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى حرص الدولة وكل مؤسساتها على الحفاظ على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن ذلك يستوجب من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية مازال نقطة حيوية في مواجهة الفيروس، منوها بأنهم يدرسون يوميا مؤشر الوفيات بسبب كورونا، ويحللون الأرقام لاتخاذ القرارات المناسبة.





وكشف أن معظم الحالات التي توفيت بسبب الكورونا لم يكن لديهم اهتمام عند ظهور الأعراض الأولية، لذلك تفاقمت حالتهم، مضيفا أن الزيادة في عدد الحالات المكتشفة متوقعة وطبيعية، ولكن ما يقلق هو تضاعف العدد في وقت قصير.





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