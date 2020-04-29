"المصنفات الفنية" تشن هجوما على "رامز": سنصعد لأعلى مستوى

قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه قام بشكل معتاد للعام الثالث على التوالي بإعداد محاضر ضد فضائية mbc مصر، للمطالبة بوقف برنامج رامز جلال.





وأضاف "عبد الجليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن برنامج "رامز مجنون رسمي"، به قدر من السادية والعنف والاستهزاء بالمتفرج والتلذذ بذلك بجهل شديد، وبالوضع الصحي الحالي، وليس هناك التزام بالسلوك المحاكي للأطفال.





وتابع، أنه يفترض أن يتم الضغط لوقف هذا البرنامج، وهناك إجراءات قد تحدث بالتواصل مع أصحاب القناة، أو التصعيد لمستوى أعلى من التمثيل مع الشقيقة السعودية، لوقف هذا الهزل، وهذا النموذج الذي يقدم أسوأ محتوى إعلامي.





وشدد، على أنه لا يصح أن تكون القناة باسم مصر وما يبث عليها يصدر هذا الكم من العنف والتشوهات والسادية، منوهًا بأن معرفة الفنانين ضيوف البرنامج لا ينفي أن هذا المحتوى أساء لنا ولمشاعرنا، ومعرفة الفنانين بذلك يعني أنهم مشاركين في إيذاءنا.





هذا وقال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاجتماع المشترك بين لجنتي الدراما والشكاوى، انتهى منذ قليل، لمناقشة الشكاوى المُقدمة ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر، وأيضًا لرصد ومتابعة دراما رمضان هذا العام.





وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المجلس لم يتخذ أي قرار عقابي ضد برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال؛ وذلك نظرًا أن القناة لا تخضع لسلطة المجلس، مؤكدًا أن المجلس أعطاها مهلة وطالبها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقوانينه ولوائحه.





وكانت قد أصدرت مستشفى العباسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بيانًا عاجلًا، ضد برنامج رامز جلال، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، بعنوان "رامز مجنون رسمي".





