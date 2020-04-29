رسميا.. "mbc": لا نية لوقف "رامز مجنون رسمي".. والبرنامج حصد أكثر من 50 مليون مشاهدة









وأوضح أن العمل يعرض على خمسة قنوات للـ إ م بس سي، لأنه يحصد أعلى نسب مشاهدة، وحصد على أكبر من 50 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال يومين من عرض الحلقات، فين التحدي برامز.. لا يعجبك بنحترم رأيك وما تتفرج".



واستكمل حديثه قائلا:"برامج المقالب على مستوى العالم فيها إخفاقات وتعامل بعنف، وطالما الضحية موافقة بعد المقلب فلا يوجد مشكلة، لكن ليس عليك حرمان ملايين الناس من مشاهدة البرنامج، وانت في وضع إنتقاد فنحترمك، فماذا نفعل ب 120 مليون واحد خلال يومين؟ فلا نمنع غيرنا من مشاهدة شئ يعجب البعض"، واستكمل حديثه" وفي نوع من البرامج اسمه "" وهي متعة التي يأتي معها ندم، وبشكل طريف قال:" في ناس بتحضر البرنامج بالمتعة ولايوجد ذنب".



والجدير بالذكر أن مساء أمس أصدرت مستشفى العباسية المنشور حيث احتوى النص على:"وجدنا أن البرنامج يحمل كثيرًا من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للآخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج، وبما يتنافى مع آدمية الإنسان والإنسانية، التي يجب أن يتعامل الناس بها، مع بعضهم، مما يعد استهانة بالقيم الإنسانية، وخطورة شديدة من نشر تلك السلوكيات المرضية، وما تتضمنه من التلذذ بتعذيب الآخرين والحط من كرامتهم الإنسانية، وهذا ما نراه يمثل خطرًا وشيكًا وتهديدًا على الصحة النفسية للمواطن المصري، ومشاهدي البرنامج، كبارًا وصغارًا".















أكد مازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة "MBC GROUP"، خلال حديثه عن قضية الفنان رامز جلال بعد عرض أول 4 حلقات له من برنامجه، والتي أثارت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي ومن اعتراض البعض على برنامج "رامز مجنون رسمي".وقال "حايك" في لقاء خلال برنامج "Mbc Trending "، ردا على شائعة وقف برنامج رامز جلال وظهور خبر من قبل قناة "إم بس سي" أن الخبر غير صحيح.