هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك فريقًا طبيًا علميًا متخصصًا يناقش أحدث وأفضل ما يطبق في العالم من بروتكولات العلاج، ويوميا هناك أبحاث جديدة.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يمكن تغيير أصناف الأدوية التي تعطى للمرضى، وذلك حسب حالة المريض، مؤكدا أنه يتم تحديث برامج العلاج وفقا لأفضل ما هو متاح.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لا يوجد أي دواء حتى الآن على مستوى العالم يعالج فيروس كورونا، كاشفا أن مصر استخدمت من ضمن بروتكولات العلاج لمصابي الكورونا بلازما المتعافين من الفيروس.



