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بسمة وهبة: مسلسل الاختيار "وجع" الإخوان ونكد عليهم (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:40 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
كـسـاب أحـمـد
أكدت الإعلامية بسمة وهبة، نجاح مسلسل "الاختيار" الذى يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017.

وقالت خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن مسلسل "الاختيار" نجح فى إعادة الأسرة المصرية لمشاهدة الدراما المصرية، وكشف أعداء الوطن، كما دمر الصورة المزيفة للإرهابى المجرم هشام عشماوي التى روج لها الإخوان، كما كشف خيانته ودوره ومشواره التكفيري.

وواصلت الإعلامية: "الاختيار قدم رسائل كبيرة للمصريين عن تضحيات الأبطال، والمسلسل وجع الإخوان.. والحلقات القادمة هتنكد عليهم".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.

ويتناول المسلسل قصة حياة ضابط الجيش المصرى المقدم "أحمد المنسي"، وهو واحد من أشهر ضباط الصاعقة على مستوى العالم، والذى يمتاز بالجسارة والإقدام، وشارك فى عمليات بطولية كبيرة، وكان مثار احترام وتقدير من القيادات والضباط والعساكر على حد سواء، واحبط عدد كبير من العمليات الارهابية فى سيناء بكل بطولة وتضحية، إلى أن استشهد في العام 2017 في أحد الأكمنة فى سيناء.

وشارك النجم آسر ياسين فى مسلسل "الاختيار" كضيف شرف، حيث استطاع أن ينال إعجاب الجمهور على المشاهد القليلة التى قدمها فى أحداث المسلسل، كما عبر عن سعادته بالمشاركة فى المسلسل، مؤكدا فخره بتجسيده دور أحد أفراد القوات المسلحة المصرية.

فيما شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز فى الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار"، حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمي، من كواليس العمل، وعلق عليها قائلا: "مع الموهوب الذكي الشاطر المقاتل الرايق بيتر ميمي.. شكرا ليك".

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مسلسل الإختيار بوابة الفجر الفجر احمد صابر المنسي أمير كرارة أحمد عوضي

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