بسمة وهبة: مسلسل الاختيار "وجع" الإخوان ونكد عليهم (فيديو)

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، نجاح مسلسل "الاختيار" الذى يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017.





وقالت خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن مسلسل "الاختيار" نجح فى إعادة الأسرة المصرية لمشاهدة الدراما المصرية، وكشف أعداء الوطن، كما دمر الصورة المزيفة للإرهابى المجرم هشام عشماوي التى روج لها الإخوان، كما كشف خيانته ودوره ومشواره التكفيري.





وواصلت الإعلامية: "الاختيار قدم رسائل كبيرة للمصريين عن تضحيات الأبطال، والمسلسل وجع الإخوان.. والحلقات القادمة هتنكد عليهم".





مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.





ويتناول المسلسل قصة حياة ضابط الجيش المصرى المقدم "أحمد المنسي"، وهو واحد من أشهر ضباط الصاعقة على مستوى العالم، والذى يمتاز بالجسارة والإقدام، وشارك فى عمليات بطولية كبيرة، وكان مثار احترام وتقدير من القيادات والضباط والعساكر على حد سواء، واحبط عدد كبير من العمليات الارهابية فى سيناء بكل بطولة وتضحية، إلى أن استشهد في العام 2017 في أحد الأكمنة فى سيناء.



