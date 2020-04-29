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تعرف على موعد صلاة الفجر سادس أيام رمضان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
يوافق اليوم الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المعظم، ويكتسب موعد صلاة الفجر في أيام الشهر المبارك أهمية خاصة، نظرا لمواعيد الصوم والسحور.

وتنشر لكم بوابة الفجر موعد آذان الفجر اليوم الجمعة ثاني ايام شهر رمضان المعظم، وهي كالتالي:
في القاهرة يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 3:39 ص.

أما في الإسكندرية فيؤذن للفجر في الساعة 3:41 ص.

إجراءات احترازية في شهر رمضان
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد. 

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، يوم الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.

وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.

وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات. 

وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة. 

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا. 

ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستستمر في الزيادة، ومن الوارد أن تزيد عن 200 إصابة يوميًا، ولكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد.

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