مبروك عطية يكشف مفاجأة عن حديث تقسيم رمضان

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى رفع من قدر شهر رمضان وكرمه بنزول القرآن فيه، كاشفا أن معنى رمضان الرياح الحارة، معقبا: "يجب ألا ننظر للأسماء، ولكن للأحداث".





وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن صلاة التراويح سُنة، موضحا أن صلاة التراويح في المنزل يكون بنفس طريقة أداؤها في المسجد.





وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه يستحب في رمضان الزيادة في قراءة القرآن الكريم، كاشفا أن الحديث عن تقسيم رمضان إلى العشرة الأوائل والأواسط والأواخر كلام غير صحيح، و"حديث مضروب"، معلقا: "رمضان كله رحمه، وكل ليلة بها عتقاء من النار".





إجراءات احترازية في شهر رمضان

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.





وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.





وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.





وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات.





وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا.



