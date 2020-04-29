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أخر أحداث مسلسل الاختيار ٥.. عشماوي يخطط لعملية إرهابية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:59 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
أخر أحداث  مسلسل الاختيار ٥.. عشماوي يخطط لعملية إرهابية

تصدر مسلسل الاختيار الحلقة 5 محرك بحث جوجل اليوم في مصر والوطن العربي، حيث يتابع الجمهور العربي أخر أحداث مسلسل الاختيار الحلقة الخامسة ببطولة الفنان أمير كرارة، ونقدم لكم فيما تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار، بالإضافة إلى موعد عرض مسلسل الاختيار وترددات القنوات الناقلة له.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 5

وبدأت احداث مسلسل الاختيار الحلقة الخامسة، باستشهاد  الشخصية التي يجدسها الفنان محمد إمام، وهي النقيب فتحى، وأوضحت اللقطات الأولى مدى بسالة ضباط الصاعقة وأفراد الكتيبة 103، بعد معركة كبيرة مع عدد كبير من الإرهابيين والتكفيريين بأحد الأكمنة فى سيناء.

وطلب محمد إمام "فتحى" من المنسى إبلاغ والدته أنه مات رجلا خلال المعركة، وقام محمد إمام بتفجير أحد الإرهابيين وهو يحتضنه بعدما انقض عليه عدد كبير من العناصر التكفيرية.

احداث مسلسل الاختيار الحلقة 5

وقرر الإرهابى هشام عشماوى "أحمد العوضى"، أن يظل فى مصر بعد عزل محمد مرسى العياط من أجل القيام بعمليات إرهابية فى مصر ردا على عزله، ورفض السفر لتركيا وسوريا لمواصلة الجهاد هناك، وبمرور الأحداث يلتقى عشماوى بـ أبو عمر أحد أمراء الإرهاب ويعرض عليه خطة لاغتيال وزير الداخلية المصرى.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار وجود مشهدين تسجيليين، الأول لمحمد البلتاجى أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى اعتصام رابعة وهو يؤكد أن الجماعة خلف ما يحدث فى سيناء لحين عودة مرسى للحكم، والثانى للإرهابى هشام عشماوى أثناء التحقيق معه وهو يحكى لماذا خطط لاغتيال وزير الداخلية.

قنوات الناقلة لمسلسل الاختيار

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يعرض على قناة أون دراما ON Drama.

تردد قناة أون ON الناقلة المسلسل الاختيار

القمر الصناعي: نايل سات
التردد :10864
 معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ :5/6.

نبذة عن مسلسل الاختيار

تدور قصة مسلسل الاختيار عن أحداث حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى.

أخر أحداث  مسلسل الاختيار ٥.. عشماوي يخطط لعملية إرهابية

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