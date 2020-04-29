رزان مغربي لـ"الفجر الفني": لهذا السبب تحمست للمشاركة في "اغلب السقا".. ولم أرفض دخول ابني عالم التمثيل



في البداية.. حدثينا عن تجربتك في برنامج "إغلب السقا".

برنامج "اغلب السقا" هي تجربة متكاملة بكل عناصر النجاح كما أنها متكاملة بكل الصعوبات والتحديات بالبرنامج في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتصوير كان في لبنان وكان من المفترض أن يكون نجوم مصر هما النصيب الأسد في البرنامج، ولكن ظروف توقف الطيران جعلتنا نستعين بفنانين من لبنان وسوريا بشكل أكبر.





كيف كانت كواليس البرنامج مع السقا؟

أحمد السقا "شخصية بتجنن ابن بلد َوجدع" ، وذلك جعل الكواليس معه، مليئة بالفرح والسعادة ودائما كان الجمهور يقول لنا أنتم بينكم طاقة إيجابية غير عادية، أحمد السقا، ملتزم جدا في عمله وكان دائما يطمئن علي في ظل الظروف الصعبة، وأيضا المنتج صادق الصباح، لأنهم كانوا مقدرين الضغوطات التب أعيشها في بعد عائلتي عني وكنت السيدة الوحيدة في البرنامج.



هل فكرة أن البرنامج خيري حمستك أكثر للمشاركة؟

بالطبع فكرة البرنامج وإعطاء يوميا مؤسسة خيرية 100 اأف جنية ذلك جذبني أكثر للمشاركة في البرنامج.



كيف كانت أجواء تصوير البرنامج في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؟

أجواء التصوير كانت صعبة في ظل الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا، حيث أنه كان من المفترض أن يتم تصوير البرنامج في مدة شهر، لكن تم تصويره في شهرين، ولم نكن ننام لكي ننتهي من تصوير كل الحلقات.



كيف تلقيتي ردود أفعال الجمهور على البرنامج؟

ردود الأفعال بعد عرض أولي حلقات برنامج "إغلب السقا" "مش مصدقاها" والغريب أن هناك بعض الناس كانت تقارن بين برنامجنا وبعض البرامج الأخرى، وكورونا رغم أنه مرض ولكن من إيجابياته جعل الجمهور يجلس بالمنزل ويتابع البرنامج بشكل يومي، والبرنامج أستطاع أن يحصل على نسبة مشاهدة غير عادية.



كيف تقضين وقتك في فترة الحجر الصحي المنزلي؟

أنا لم أقضي فترة الحجر المنزلي، وذلك لانني مازلت حتى الآن لدي عمل وأذهب يوميا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لأكسب الجمهور 100 ألف جنية، ولكنني أتخذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس، ولا أحب أن أقلق نفسي بشكل زائد، أقول "إعقلها وتوكل" اقوم بعمل كل شيء بالوسط.



هل توافقين على دخول ابنك مجال التمثيل؟

ابني رام، لديه موهبة تقديم البرامج ويحب ذلك، فهو من وقت عرض برنامج "إغلب السقا" أصبح يقوم بتقليدي، وهو يميل لمتابعة البرامج السياسية منذ كان عمره عامين، ولكنني أحب أن يعمل ابني بالسلك الدبلوماسي، أو محامي مثل جده، أنا ووالده درسنا المحاماه، وليس لدي مانع إن أراد أن يدخل عالم التمثيل، فهو بالطبع سينجح في ذلك لأنه لديه فن التواصل مع الناس.



هل تمثل لك "السوشيال ميديا" أهمية كبيرة في حياتك؟

أنا لم أكن أحب السوشيال ميديا، ومعروف عني أنني الفنانة الوحيدة التي لم تكن تحب السوشيال ميديا، لأنني أرى العديد من الناس المزيفة، رغم أنني أقدر أهميتها، والناس أصبحت تزيد من استخدامها خاصى بفترة الحجر المنزلي، وأصبح الجميع ينشر كل مايحدث خلال يومه أنا لا أفضل ذلك ولا أريد أن يعرف الجميع كل اهتماماتي وما أفعله وذلك أدى إلى التباعد الاجتماعي بين العائلة، فالجميع أصبح مشغول أكثر بتليفونه، وذلك خطأ وعيب لما نكون "قعدين مع حد ومسكين التليفون دي قلة قيمة".









فنانة لبنانية إستطاعت أن تدخل قلوب الجمهور المصري، بعد ظهورها في الأعمال المصرية، ورغم قلة أعمالها الفنية إلى أنها لها مكانة خاصة بالمجال الفني،وهي الفنانة رزان مغربي.رزان مغربي، تميزت بتقديم البرامج وبشكل خاص برامج المسابقات، التي أحبها الجمهور بها منها برنامج "Deal or no deal" كما قدمت بعض البرامج الفنية.وهذا العام، يختلف عن ماقدمته رزان مغربي، حيث أنها تقوم بتقديم برنامج خيري، يحمل اسم "إغلب السقا" مع النجم أحمد السقا.وكان للفجر الفني حوار مميز مع رزان مغربي، وإلى نص الحوار: