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ديانا تلتقي بجواد لأول مرة بعد وفاة ناهي.. ملخص الحلقة الخامسة من "بالقلب"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
عرضت شاشة lbci lebanon الحلقة الخامسة من مسلسل بالقلب وهو من بطولة كلًا من كارمن لبس وسارة أبي كنعان ووسام فارس وبديع أبو شقرا.

وبدأت الحلقة باللقاء الأول بين ديانا وجواد ويلعب دوره بديع أبو شقرا وحينها توجه لها بالشكر لكل محاولاتها في إخبار الجميع بقصة ناهي وهو زوجها الذي قتل على يد الرصاص المجهول.

ويظهر جواد خلال الأحداث متأثرَا بكل ما مرت به ديانا بسبب وفاة زوجها بعد زواجهما بيومين.

وتصدر المسلسل قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر لليوم الرابع على التوالي منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع بداية تصاعد أحداث الحلقة الثالثة.

يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.

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