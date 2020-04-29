مرتضى منصور يطالب باستكمال الدوري

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استكمال مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن عندما تم ايقاف مسابقة الدوري كان الزمالك في أفضل حالاته، وتوج ببطولتين في أسبوعين فقط.





وأضاف : لا توجد أي مشكلة بالنسبة لنا في استكمال مسابقة الدوري ولكن لابد من تحديد موعد لذلك، نادي الزمالك يمتلك الأموال ولكن هناك أندية آخرى اقتربت من الإفلاس.



