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رضوى الشربيني تنتقد آيتن عامر.. وتوجه رسالة لياسمين عبد العزيز

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، في فيديو خاص عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي توجه رسالة للفنانة أيتن عامر، بعد دورها في مسلسل "فرصة ثانية" الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد مجدي و الفنان ياسمين عبد العزيز وفي النهاية، كما وجهت رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز عن دورها في مسلسل "وليه نحب تاني"، الذي يشاركها دور البطولة الفنان أحمد فهمي والفنان شريف منير.

وجاء في رسالة رضوى لأيتن عامر: "ايه اللي انتي عاملاه، بقالي 5 أيام شايله على قلبي وساكته، الحلقة الأولى قولت يمكن عندك إعتقاد بالمساواة بين الرجل والمرأه وروحتي اتقدمتي له علشان متضيعش وقت، ثالث حلقه ساب الفرح ومشي، لكن مفيش كرامه ووصلتي لليفل الوحش، ورحتي له البيت و قولت بنتنا عندها صدمة، وقالك انتي طالق وندمان اني اتجوزتك، ورديتي عليه ب" انت بتطلقني علشان أثبتلك اني بحبك"، لأ دا طلقك مكنش بيلعب معاكي"

وتابعت حديثها بشكل ساخر قائلة:" دا ميستاهلش بوسه دا يستاهل قلة على وشه وقلة بعد مايمشي، بتعملي إيه يا أيتن؟، عماله تنتحري وتعيطي، ودي حاجه مش فاهماها".

وقالت لأيتن في نهاية رسالتها: "معاكي 25 حلقه يا تخلصي عليه وتجيبيه في شوال، وسيبك من أسلوبه دا يتقال عليه فاضي من جوا، معاكي 25 حلقه تجيبي حقك وحق البنات وتعرفيهم يعني ايه كرامة، وتقولي لهم يعني ايه مفيش كرامة ومفيش حاجة اسمها مفيش كرامه في الحب".

وقالت في رسالتها الثانية: "أما بالنسبة لياسمين عبد العزيز، القمر أنا قادرة افهم رد فعلك كزوجه مطلقه و متزوجه من راجل رايح ف ستنين داهيه، مع احترامي للفنان شريف منير، بيديني مبررات علشان الطلاق ودي ردرو أفعال هنقدر نبلعها، ومعاكي ميزة حلوة جدا راجل طول بعرض ومعاكي 25 حلقه تقولي للستات هحاول اعدي المرحلة واتجوز وابقى برنسيس واللي يقدرني عبدالله، ونندم شريف منير في المسلسل"

يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي، تكون أبطال المسلسل من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر.

وتدور أحداث "فرصة ثانية" حول ملك، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع لها حادثة بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها، حيث بدأ بخيانة الفنان أحمد مجدى لحبيبته ياسمين صبرى والتى ترتبط به عاطفيا، فتقرر الابتعاد عنه، ورغم محاولاته فى العودة لها إلا أنها ترفض فيذهب للزواج من الفنانة أيتن عامر.

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