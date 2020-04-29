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مفاجأة.. عملاق إيطالي يخطط لخطف محمد صلاح

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:08 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
حسام مجدي


أظهر نادي من كبار الدوري الإيطالي رغبة في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت شبكة "جولد 7" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع صلاح في الصيف القادم.

وأكدت الشبكة أن رغبة الإنتر في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف بناءا على طلب من أنطونيو كونتي مدرب الفريق الذي يرى أن اللاعب يمكنه تدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن صفقة انتقال صلاح إلى إنتر ميلان في الصيف القادم قد تكلف النادي حوالي 100 مليون يورو.

كما ذكرت الشبكة أن يوجد العديد من الأندية التي ترغب في العاقد مع محمد صلاح في الصيف القادم أبرزها بايرن ميونخ ويوفنتوس وريال مدريد.

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