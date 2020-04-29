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مرتضى منصور يكشف موقف "معروف وسيسيه" مع الزمالك

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:10 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقف الثنائي رزاق سيسيه ومعروف يوسف من التواجد بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن الثنائي الإفريقي لن يتم خروجهم من نادي الزمالك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأضاف : الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد، سيعود إلى النادي او سيتم بيعه في الخارج، ونفس الأمر بالنسبة للنيجيري معروف يوسف، لن نعير اي لاعب منهم.

وتابع : معنديش اي لاعب هيتم إعارته وكل الاخبار المنتشرة بخصوص إعارة بعض اللاعبين غير صحيحة، وهذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين الموجودين بالفريق او حتى المعارين .

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