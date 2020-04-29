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مرتضى منصور يكشف حقيقة قضية النقاز
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:38 ص
رامي بشاي
حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توضيح بعض الحقائق في قضية التونسي حمدي النقاز، لاعب الابيض السابق ومنتخب تونس الأول
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن اللاعب حمدي النقاز وقع على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف.
وأضاف : اللاعب حصل على جميع مستحقاته لدى النادي ولا يوجد له أي أموال لدينا، اللاعب كان يحصل على ٤٠٠ الف دولار في الموسم الواحد خالصة الضرائب.
وتابع : قمنا بدفع جميع المستحقات الخاصة باللاعب قبل موعدها، اللاعب قام بتضليل الاتحاد الدولي لكرة القدم بإخطارهم بأن صافي قيمة عقد تتجاوز ٥٠٠ الف دولار ولكننا ندفع الضرائب كما ينص العقد.