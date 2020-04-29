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مجموعة جاكوار لاند روفر تعلن موعد استئناف العمل ود

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:37 ص
جاكوار لاند روفر
جاكوار لاند روفر
أعلنت مجموعة جاكوار لاند روفر، صناعة السيارات في بريطانيا، عن موعد استئناف عمل الشركة.

وأعلنت جاكوار لاند روفر التي تعتبر أكبر منتج للسيارات في بريطانيا، أن يوم 18 مايو موعدًا للعودة للعمل مع فرض اجراءات صارمة داخل خطوط الإنتاج تتعلق بالتباعد الجسدي بين العاملين، وتخطط الشركة البريطانية لاستعادة التصنيع والمبيعات في السوق الصينية حيث عاد العملاء لشراء السيارات، ومن ثم استعادة نشاط المبيعات في الأسواق أخرى.

وقالت الشركة في بيان لها: "في الوقت الذي تقوم فيه الدول بتخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي وإعادة فتح أسواق التجزئة حول العالم  سنقوم بالعودة للعمل في مصانعنا الأخرى في الوقت المناسب".

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